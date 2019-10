SPIEGEL: Sie haben in einer Studie durchgerechnet, wo überall das Leben in den Flüssen unter Druck geraten könnte, weil in deren Umgebung zu viel Grundwasser verbraucht wird ­– etwa zum Bewässern von Anbauflächen. Was kam da heraus?

De Graaf: Wir haben weltweit die Einzugsgebiete von Flüssen untersucht, in denen Grundwasser abgepumpt wird. 58 Prozent dieser Regionen werden bis 2050 Probleme mit den Ökosystemen ihrer Fließgewässer bekommen.

SPIEGEL: Woran liegt das?

De Graaf: Flüsse speisen sich oft zu einem erheblichen Anteil aus dem Grundwasser. Wenn dessen Spiegel zu stark sinkt, mangelt es oft auch den Flüssen an Wasser. Es gibt da eine kritische Schwelle, ab der das Leben der Tiere und Pflanzen unter diesem Mangel leidet. Wir wollten wissen, in welchen Regionen weltweit diese Schwelle noch im laufenden Jahrhundert dauerhaft erreicht wird. Dafür haben wir auch den Klimawandel mit einberechnet, der ja vielerorts einen zunehmenden Bedarf an Bewässerung mit sich bringt.

SPIEGEL: Hat es Sie