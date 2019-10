Kaffee oder lieber Wasser? Stephan Schumüller greift nach einer Karaffe, füllt ein Glas und schiebt es über den Tisch. Bitte sehr.

Auf dem Glas steht in weißer Schrift: Trinkwasser. Das Leitungswasser schmeckt erfrischend. Es ist kühl. Schumüller, der Chef des Wasserverbands Garbsen-Neustadt, lächelt. "Sie können das ohne Bedenken trinken", sagt er, "Nitrat im Wasser könnten Sie ohnehin weder sehen noch schmecken."

Die chemische Verbindung aus Stickstoff und Sauerstoff ist in der Natur kaum wahrzunehmen. Aber sie ist das größte Problem der niedersächsischen Wasserwerke, die nordwestlich von Hannover 115.000 Menschen versorgen. In Neustadt am Rübenberge gibt es weite Ackerflächen und viel Vieh. Das Wasser, das in etlichen Haushalten aus den Hähnen fließt, ist bedenklich belastet. Die Nitratkonzentration schwankt um 40 Milligramm je Liter. Leitungswasser in Deutschland darf höchstens 50 Milligramm enthalten. Sollte die Belastung steigen, müsste Schumüller im schlimmsten Fall die Versorgung