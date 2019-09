Es war ein Kampf bis zuletzt. Ein Kampf um Leben und Tod, obwohl er meist nur auf dem Papier stattfand und in den letzten Jahren auch im Fernsehen. Worauf er noch warte, wurde Marcel Reich-Ranicki gegen Ende seines Lebens einmal gefragt, nachdem Grass ein Gedicht über den Staat Israel geschrieben hatte, der, so Grass, den Weltfrieden bedrohe. "Auf die Nachricht vom Tod von Günter Grass", hat er da gesagt.

Und ein paar Jahre zuvor, kurz bevor er hier im SPIEGEL seinen berühmtesten Verriss schrieb, über den Grass-Roman "Ein weites Feld", mit ihm, dem Kritiker, als wütendem Buchzerreißer auf dem Titel (34/1995), hat er dem Redakteur Volker Hage am Telefon gesagt: "Was wird er machen nach all den vernichtenden Kritiken? Er kann nur noch Selbstmord begehen oder zu einem Gegenschlag ausholen: einem Pamphlet gegen die Kritik."

Selbstmord oder Gegenschlag. Günter Grass brachte sich nicht um. Er lebte nach dem Tod des Kritikers im September 2013 noch mehr als anderthalb Jahre. Und triumphierte nach