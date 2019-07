Kaum jemand hat das deutsche Fernsehen so nachhaltig geprägt wie Rohrbach, 90. Als Leiter des WDR-Fernsehspiels verantwortete er die erste deutsche Sitcom ("Ein Herz und eine Seele"), die erste deutsche Talkshow ("Je später der Abend") und den ersten "Tatort", außerdem Sendungen wie Rudi Carrells "Am laufenden Band" oder die Comedyshow "Klimbim". Über das "Millionenspiel" und "Smog" empörte sich die Nation. Er arbeitete mit Rainer Werner Fassbinder und Edgar Reitz zusammen, mit Wim Wenders, Peter Zadek, Volker Schlöndorff und Wolfgang Petersen. 1978 holte er die US-Serie "Holocaust – Die Geschichte der Familie Weiss" nach Deutschland, ein Jahr später wechselte er als Geschäftsführer zur Bavaria Film nach München, wo er Kinoerfolge wie "Das Boot" oder "Schtonk!" schuf. 1994 wurde Rohrbach freier Produzent ("Aimée und Jaguar", "Hotel Lux"). Rohrbach wurde 1928 in Neunkirchen im Saarland geboren. Das Gespräch fand in München statt, wo er lebt.

SPIEGEL: Herr Rohrbach, Film, haben Sie gesagt,