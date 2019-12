Seit Anfang der Neunzigerjahre arbeite ich als Frauenärztin, heute berate ich in meiner Praxis Paare mit unerfülltem Kinderwunsch. Ich kann verstehen, dass viele meiner Kollegen zunächst zurückhaltend reagieren, wenn eine Frau um eine Sterilisation bittet. In diesen Fällen steht die Aufklärung für uns Ärzte an erster Stelle: Der Eingriff sollte nur durchgeführt werden, wenn sich die Patientin absolut sicher ist, dass sie in Zukunft keine Schwangerschaft mehr wünscht und ihre Familienplanung abgeschlossen ist.

Frauenärzte sollten umfassend über andere Verhütungsmethoden informieren. Nur weil eine Frau nicht mehr die Pille nehmen will, muss sie sich nicht gleich sterilisieren lassen. Es gibt die Kupfer- oder Hormonspirale, Frauen können einen Hormonring verwenden oder sich ein Hormonimplantat einsetzen lassen. Eine hormonelle Verhütung hat auch Vorteile: Unter dem Einfluss der Hormone sinkt nicht nur das Risiko, an Eierstockkrebs zu erkranken, zudem werden auch Androgenisierungserscheinungen gehemmt – wie etwa unreine Haut oder Haarausfall.