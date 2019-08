Auf dem Umschlag wird dieses Buch ein wenig angeberisch zu einem "unverzichtbaren Beitrag" erklärt, unverzichtbar dafür, die Debatte um das koloniale Erbe in deutschen Museen zu versachlichen. "Im Schatten Humboldts" des amerikanischen Historikers H. Glenn Penny will sogar noch mehr, es will die "tragische" Geschichte der deutschen Ethnologie erzählen und zugleich einen Ausweg aus der Tragödie aufzeigen.

Lange hieß die "Ethnologie" in Deutschland "Völkerkunde", und ebenso lange wurde nicht darüber geredet, dass die Deutschen in ihren zahlreichen einschlägigen Museen Dinge horten, die ohne koloniale Verbrechen nie ihre Herkunftsländer verlassen hätten. Nun reden viele, aber offenbar nicht nach dem Geschmack von Penny.

Ausgelöst hatte den Streit um das museale Erbe die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy im Sommer 2017. Es war ein Streit, der auch das wiedererrichtete Stadtschloss in Verruf brachte. Denn dort sollen ausgewählte Stücke des Berliner Ethnologischen Museums ausgestellt werden und