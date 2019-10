Das, was Hipster zwischen New York und Berlin gerade tragen, was das New Yorker Modelabel Carolina Herrera in der Kollektion "Resort 2020" gerade präsentiert, das stamme nicht aus den USA, sagt Kunsthandwerkerin Arisbeth González, das stamme aus San Pablito in Pahuatlán, einem kleinen Ort in den Bergen, drei Autostunden nördlich von Mexiko-Stadt. "Alle Muster stammen aus unserem Alltag." Die Otomí, eines von mehr als 60 indigenen Völkern Mexikos, leben vom Kunsthandwerk, das sie auf Märkten verkaufen, vor allem ihre farbenprächtigen Stickereien sind berühmt. Bis zu zwei Wochen lang arbeitet González an einer einzigen Bluse.

Ihre Kreativität hat auch die Begehrlichkeit der internationalen Modeindustrie geweckt. Man habe sich von dem "spielerischen und farbigen Ambiente" lateinamerikanischer Lebensfreude inspirieren lassen, heißt es auf der Website von Carolina Herrera – woher die bunten Muster stammen, erwähnt die Firma jedoch mit keinem Wort, die Otomí haben nicht einen Cent erhalten. "Die