Die Deutschen sind Weltmeister im Arztbesuchen (jeder Einwohner durchschnittlich 15 Termine im Jahr), aber zum Proktologen gehen sie nicht so gern. Statt die Backen freizumachen und den Experten in den Po schauen zu lassen, bevorzugen viele bei Analbeschwerden zunächst die Selbstdiagnose - und liegen damit oft daneben.



"Bei jedem Kribbeln am Hintern glauben Patienten, es handle sich um Hämorrhoiden - nur, dass es in den meisten Fällen gar nicht stimmt", sagt Ingo Alldinger, niedergelassener Proktologe in Düsseldorf. Sein Kollege Volker Kahlke aus Kiel berichtet, dass etwa 70 Prozent der Menschen, die mit vermeintlichen Hämorrhoiden in seine Sprechstunde kämen, in Wahrheit etwas anderes hätten.

Häufig würden die Leute Hautfalten am After für Hämorrhoiden halten. Diese Analfalten ("Marisken") sind aber harmlos, stören allenfalls beim Säubern. Auch Feigwarzen können Beschwerden am Hintern verursachen. Diese gutartigen Gewebswucherungen werden durch eine Infektion mit Papillomaviren