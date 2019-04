In Deutschland hat jede vierte Frau mindestens einmal in ihrem Leben körperliche oder sexuelle Gewalt in einer Partnerschaft erlebt. Die polizeiliche Kriminalstatistik erfasste für 2017 rund 68.500 Fälle von vorsätzlicher, einfacher Körperverletzung gegen Frauen (zum Vergleich: rund 16.200 Fälle wurden registriert, in denen Frauen gewalttätig gegen Männer wurden), rund 11.800 Frauen waren von gefährlicher Körperverletzung bedroht (Männer: 4.800), 147 Frauen wurden getötet (Männer: 34).

Dies ist das Protokoll einer Frau, die erzählt, warum sie den Mann so lange nicht verlassen hat, der sie schwer misshandelte. Sie möchte anonym bleiben, wir haben ihr daher den Namen Miriam S. gegeben.