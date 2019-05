Wenn ihr Mann nicht bekommt, was er will, dann wird er laut. "Richtig laut", sagt Angelika Schürmann. So sei er früher nicht gewesen, vor seinem Schlaganfall.

Schürmann, 68, steht im Flur ihrer Altbauwohnung in Berlin-Kreuzberg. Sie ist eine hübsche, schmale Frau mit kurzem, graublondem Haar. Um sie herum Regale voller Bücher. Früher war sie Buchhändlerin, ihr Mann hat in einem Verlag gearbeitet. Klaus Schürmann, 72, sitzt in seinem alten Arbeitszimmer, in eine karierte Decke gewickelt. Vor 14 Jahren erlitt er den Hirnschlag, seitdem kümmert seine Frau sich zu Hause um ihn. Sein rechter Arm ist gelähmt, sie wäscht ihn, hilft beim Anziehen, Essen. Dafür bekommt sie rund 300 Euro Pflegegeld im Monat.

Schwerer als die Lähmung aber wiege, dass sie sich mit ihrem Mann kaum mehr unterhalten könne, sagt Schürmann. Sein Sprachzentrum hat Schäden davongetragen, nie ist klar, ob er den Sinn der Worte auch versteht. Dutzende Male am Tag muss Schürmann erraten, was ihr Mann will. Ein Buch? Das Salz?