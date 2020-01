Es gibt Tage im Leben, die bleiben einem immer nah, ein ewiges Gestern. Für Nelli R. ist der 9. Oktober 2019 so ein Tag. "Es war unglaublich", sagt die 21-Jährige, die ihren vollen Namen nicht gedruckt sehen will, aus Angst, erkannt und noch einmal zu einer Zielscheibe zu werden. Sie lebe in dem Gefühl der ständigen Bedrohung, sagt sie. Die Studentin sitzt auf einem der Klappstühle im Gebetsraum der Synagoge von Halle, Humboldtstraße 52, an jenem Ort, an dem sie vor drei Monaten dem Tod entkam.

Draußen, an der massiven Holztür zum Vorhof des Gotteshauses, sind die Einschusslöcher noch zu sehen. Zusammen mit 50 anderen Jüdinnen und Juden feierte Nelli R. Jom Kippur, das Versöhnungsfest, als es passierte. Kurz nach 12 Uhr versuchte der schwer bewaffnete Rechtsterrorist Stephan Balliet, die Hoftür aufzuschießen, vergebens.

Die Gläubigen verschanzten sich im Innern der Synagoge. Auf einem Monitor der Videoüberwachung konnten einige sehen, wie der Attentäter eine Passantin erschoss. Als die Polizei