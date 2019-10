Von Maik Baumgärtner, Sven Becker, Felix Bohr, Jörg Diehl, Matthias Gebauer, Hubert Gude, Thomas Heise, Roman Höfner, Max Holscher, Martin Knobbe, Roman Lehberger, Timo Lehmann, Claas Meyer-Heuer, Adrian-Basil Müller, Ann-Katrin Müller, Henrik Neumann, Rachelle Pouplier, Sven Röbel, Marcel Rosenbach, Thies Schnack, Philipp Seibt, Steffen Winter, Wolf Wiedmann-Schmidt und Klaus Wiegrefe





Am Tag bevor in Sachsen-Anhalt ein Antisemit eine Synagoge angreift, sitzen in Berlin einige der wichtigsten Strafverfolger des Landes zusammen. Der Generalbundesanwalt ist gekommen, Staatsanwälte aus den Ländern, die Bundesjustizministerin.

Im lichtdurchfluteten Innenhof des Deutschen Historischen Museums sprechen sie darüber, wie die Justiz rechte Gewalt bekämpfen kann. Auf Twitter trägt die Veranstaltung den Hashtag #unantastbar, das entscheidende Wort in Artikel 1, Absatz 1 des Grundgesetzes, der von der Würde des Menschen handelt.

Generalbundesanwalt Peter Frank hat eine Botschaft an die Gäste, er trägt sie in ruhigem Ton vor, aber sie ist nicht beruhigend: Rechtsextreme Einzeltäter seien heutzutage oft gar keine Einzeltäter, sagt Frank. Selbst wenn sie ihre Taten allein verübten, seien sie in eine virtuelle Gemeinschaft eingebunden, die im Internet ihre Morde bejubele.

Was der höchste Ankläger des Landes beschreibt, ist eine neue Form des Terrorismus. Begangen von vermeintlich "einsamen Wölfen", die sich weitgehend isoliert von der Außenwelt radikalisiert haben, zum Beispiel im Internet. In Wahrheit aber, so kann man die Aussage Franks interpretieren, bilden diese Wölfe ein wachsendes Rudel. Es ist eine weltweit vernetzte Bewegung des rechtsextremen Hasses.

Aus heutiger Sicht wirken die Worte des Generalbundesanwalts wie eine unheimliche Vorhersehung. Denn keine 24 Stunden nach dem Vortrag lässt einer dieser Wölfe seinem Hass freien Lauf.

Ausgestattet mit schwarzen Stiefeln, Helm und olivfarbener Tarnjacke, versucht in Halle Stephan Balliet, 27 Jahre alt, die Synagoge an der Humboldtstraße zu stürmen – in seinem Mietwagen ein Arsenal an Sprengkörpern, Gewehren und Pistolen.

Es ist Jom Kippur, das Fest der Versöhnung, der höchste Feiertag der Juden, 51 Menschen halten sich in dem Gotteshaus auf. Die hölzerne, aber gut gesicherte Eingangstür rettet ihr Leben.

Balliet schießt mit seinem Gewehr mehrfach auf die Tür. Das Holz splittert, aber das Schloss und die Angeln halten stand. Also tötet er auf der Straße eine Passantin und richtet in einem Dönerimbiss einen Bauarbeiter hin. Er filmt die Tat und überträgt sie im Internet, fünf Nutzer schauen live zu, 2200 weitere sehen sich das Video kurz nach der Tat an. Offenbar meldet es zunächst keiner der Polizei.