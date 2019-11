Neulich war mein Fahrrad in der "Bild"-Zeitung zu sehen, ein himmelblaues Damenrad. Es lehnte verbogen an einer Mauer. Meine Geschichte stand darunter. Beides verblüffte mich ein wenig.

Ich war auf der Hafenstraße im Hamburger Stadtteil St. Pauli unterwegs gewesen, radelte von der Arbeit nach Hause, als die Autofahrer neben mir plötzlich bremsten. Sie hatten das schwarze Ding offenbar früher als ich gesehen: einen Zwillingsreifen, 140 Kilogramm schwer, der sich von einem Touristen-Doppeldeckerbus gelöst hatte und uns auf unserer Fahrbahn entgegenkam.

Einen Moment lang wunderte ich mich, warum alle stehen blieben. Sekunden später lag ich auf dem Asphalt. Darum also. Der Reifen hatte mich seitlich getroffen, ich war mit dem Rad gegen eine Mauer geprallt, Bein und Steißbein schmerzten. Sofort wurde ich umringt: Autofahrer stiegen aus, Radfahrer eilten herbei. Ich hatte nicht den Eindruck, dass etwas Schlimmes passiert wäre, allerdings machte mein Kreislauf schlapp - ich blieb also am Boden