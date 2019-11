Ihr Paradies betraten Rita und Helmut Döscher am 13. Januar 1972. In Gummistiefeln stapften sie durch eine unwegsame Großbaustelle zu ihrer neuen Heimat, die das Wohnungsamt ihnen zugewiesen hatte: eine Dreizimmerwohnung, modern ausgestattet und in attraktiver Lage am östlichen Stadtrand, für 285 Mark Monatsmiete.



Die Döschers waren an jenem Wintertag die ersten Bewohner von Mümmelmannsberg, und sie leben noch heute dort, in derselben Wohnung wie damals. Das Viertel hat sich jedoch verändert: Ruhten vor einem halben Jahrhundert die Hoffnungen der Stadtplaner auf dem Großprojekt, so gilt es heute als betonierter Ausdruck der Hoffnungslosigkeit.

Mümmel, so nennen viele Hamburger dieses Quartier im Stadtteil Billstedt, ist ein trostloses Waschbetongetto - eines, dessen Geschichte stellvertretend steht für so viele dieser sogenannten Großwohnsiedlungen. Wie stellten sich die Planer das Leben in diesen Quartieren vor? Und warum entwickelten sie sich ganz anders als erhofft?

Rita Döscher