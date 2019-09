Ein Streichelzoo. Eine Reptiliensammlung. Ein Pausenwald neben dem Pausenhof. Ein Schulgarten. Eigene Bienenstöcke. So wie viele Schulen bundesweit bietet die Stadtteilschule Stellingen in Hamburg einiges, was Schülern ein größeres Umweltbewusstsein einpflanzen soll.

Doch das wollte lange nicht recht funktionieren. Den Müll sammelte der Hausmeister auf. Um die Häschen im Streichelzoo kümmerten sich meistens die Lehrer. So erzählt es Bernd Mader, 61, der seit mehr als zwei Jahrzehnten der Schulleitung angehört. "Wir haben viel gemacht, aber wir haben es nicht geschafft, Haltung zu erzeugen."

Und dann begannen Hannah und Charlotte, Müll auf dem Schulhof aufzusammeln. Die beiden Fünftklässlerinnen hoben ihn erst mit bloßen Händen auf, dann mit Handschuhen und Zangen, die ihnen Lehrer gaben. Es war kurz nach den Sommerferien 2018, bevor Greta Thunberg zur weltweiten Klimaschutzikone aufstieg und "Fridays for Future" zu ersten Demos aufrief.

"Uns ist der Müll gleich aufgefallen, als wir neu an