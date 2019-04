Normalerweise hat Karl Depta einen tiefen Schlaf. Er ist 80 Jahre alt, ein kleiner Herr mit Brille und Schnauzer. Seit er Probleme mit einer Herzklappe hat, muss er nachts zwar mal auf die Toilette, weil er wegen der Medikamente viel trinken soll, "aber danach falle ich sofort wieder ins Reich der Träume", sagt Depta. Seine Frau Angelika und er haben getrennte Schlafzimmer, gehen aber um die gleiche Zeit ins Bett: um Viertel vor, spätestens Punkt 22 Uhr. Früher lasen sie noch in einem Buch, bevor sie das Licht ausmachten, inzwischen gucken sie lieber auf ihr Smartphone.

Angelika Depta daddelt gern, ihr Mann sieht sich Videos auf YouTube an: Filme über das Cockpit der Junkers JU 52 beispielsweise, er hat als Techniker bei der Lufthansa gearbeitet. Er sagt, er blicke "viel zu viel" aufs Handy, "dieses dämliche Ding". Das ist der Grund, weshalb es in jener Nacht Ende März, in der er zum Lebensretter wurde, neben ihm auf dem Nachttisch lag.

Die Deptas wohnen in Pinneberg, an der Grenze zu Hamburg,