Inge Förtsch ist 35 Jahre alt und nicht besonders groß, geschätzt 1,65 Meter. Ihr Gesicht ist eher herzförmig als oval, sie hat große Augen, die etwas eng beieinander stehen. Ihre Nase ist spitz, die blonden Haare sind im Nacken zusammengebunden und vorn zum Seitenscheitel nach rechts toupiert. Es geht um solche Details in diesem Fall. Wenn man Inge Förtsch anhand dieser Beschreibung zeichnen würde – ob das Ergebnis Ähnlichkeit mit der Frau hätte, die auf dem Foto zu sehen ist? Wohl kaum. Wenn man sich das Foto 20, maximal 30 Sekunden anschauen und dann am nächsten Tag ein Porträt malen würde – wäre das Ergebnis besser? Unwahrscheinlich, zumindest in den meisten Fällen.

Gut zwei Wochen nachdem Inge Förtsch der Bundespolizei mit einem selbst gezeichneten Phantombild half, einen per Haftbefehl gesuchten Mann festzunehmen, der sie bestehlen wollte, sitzt sie in der Kunst- und Modeschule Hamburg und erzählt ihre Geschichte.

Am Abend bevor sie zur Sicherheitswache ging, war Inge Förtsch in einem