Die Musik spielt in den Büchern Hanns-Josef Ortheils eine sehr wichtige Rolle, in seinen Romanen genauso wie in Sachbüchern über Mozart, Schumann oder Johann Sebastian Bach. Von seinen pianistischen Ambitionen hat er bereits in dem autobiografischen Roman "Die Erfindung des Lebens" (2009) erzählt. Sein jüngstes Buch "Wie ich Klavierspielen lernte" (Insel) konzentriert sich ganz auf die pädagogischen Methoden, mit denen er als Klavierschüler unterrichtet wurde, auf erste Erfolge und große Dramen. Ortheil, 67, lebt in Stuttgart und unterrichtet an der Universität Hildesheim Kreatives Schreiben.

SPIEGEL: Herr Ortheil, können Sie sich an Ihre erste Begegnung mit einem Klavier erinnern?

Ortheil: Ja, ich war etwa fünf Jahre alt, als meine Eltern einen großen braunen Kasten in die Wohnung gebracht bekamen, ich wusste aber nicht, was das war.

SPIEGEL: Wann haben Sie es erfahren?

Ortheil: Zunächst blieb der Kasten verschlossen, er wurde nur regelmäßig abgestaubt, dann aber, als meine Mutter zum ersten