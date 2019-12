Aber im Winkel beim Hause saß in der kalten Morgenstunde das kleine Mädchen mit rothen Wangen, mit Lächeln um den Mund, todt, erfroren am letzten Abende des alten Jahres. Der Neujahrsmorgen ging über der kleinen Leiche auf, welche mit Schwefelhölzchen dasaß, von denen ein Bund verbrannt war: sie wollte sich erwärmen, sagte man; keiner wußte, wie Schönes sie gesehen hatte, in welchem Glanz sie mit dem alten Großmütterchen zur Neujahrsfreude eingegangen war.

Hans Christian Andersen, Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern