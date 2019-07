Was Hans-Georg Maaßen nicht verstehen und nur schwer ertragen kann: Da hing ein Munch in seinem Büro, eine Kopie, die er sich extra groß hatte ziehen lassen, und viele seiner Besucher erkannten nicht, wer auf dem Bild dargestellt ist, trotz des mächtigen Schnurrbarts, der hohen, fliehenden Stirn, den tief in den Höhlen liegenden Augen. Einem halbwegs gebildeten Menschen müsste doch klar sein, wen Edvard Munch da gemalt hat, findet Maaßen.

So war es aber nicht. Vor allem Politiker hätten Friedrich Nietzsche nicht erkannt. Ein Beleg mehr für eine von Maaßens Grundthesen. Es gehen die falschen Leute in die Politik, die Ungebildeten, die Studienabbrecher, die Juristen, die nie ihren Beruf ausgeübt hätten. Da müsse man sich nicht wundern, in welchem Zustand die Politik sei, das Land überhaupt. Also muss er wohl ran. Oder lieber doch nicht?

Politische Zeiten haben ihre Gespenster. Das sind Leute, die kein Amt besitzen, aber mit undurchsichtigen Absichten im Hintergrund lauern. Friedrich Merz war