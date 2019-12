Hans-Jochen Vogel kommt im Rollstuhl zum SPIEGEL-Gespräch. Ein Pfleger schiebt ihn ins Foyer des Augustinums in München-Hadern. Seit mehr als zehn Jahren leben Vogel und seine Frau Liselotte in der Seniorenresidenz. Die SPIEGEL-Redakteure begrüßt er mit einem fröhlichen "Grüß Gott", auch wenn man dem 93-Jährigen ansieht, dass das Leben für ihn zuweilen eine Last ist.

Der Sozialdemokrat – Ex-Stadtoberhaupt von München und West-Berlin, Ex-Bundesbau- und Justizminister, Ex-Partei- und Fraktionsvorsitzender – leidet an Parkinson. Im großen Speisesaal hat er einen Tisch reserviert. Die Kellnerin räumt Besteck und Geschirr zur Seite, damit Vogel Platz für seine Dokumentenmappe hat. Während des Gesprächs schaut er jedoch kaum hinein, seine rechte Hand spielt fast ununterbrochen mit einer Büroklammer.

SPIEGEL: Herr Vogel, Sie sind seit bald 70 Jahren in der SPD ...

Vogel: Genau genommen seit Dezember 1950.

SPIEGEL: Ihre Partei hat manche Höhen und Tiefen durchlebt, aber die Krise heute ist dramatisch.