SPIEGEL: Haben Sie heute schon Ihre Medizin genommen?

Sinclair: Ja, so wie jeden Morgen: jeweils ein Gramm Metformin, Nikotinamid-Mononukleotid (NMN) und Resveratrol. Letzteres ist so trocken, das muss ich mit ein paar Löffeln Joghurt mischen.

SPIEGEL: Sie wollen das Altern nicht nur im Labor bekämpfen, sondern auch in Ihrem eigenen Körper.

Sinclair: Genau, ich bin mein eigenes Versuchstier. Ich hoffe, dass mir diese Mittel mehr Lebensjahre bescheren. Ansonsten nehme ich so wenig Zucker, Brot, Nudeln und Fleisch von Säugetieren zu mir wie möglich. Ich habe seit zehn Jahren fast keinen Nachtisch mehr gegessen. Jeden Tag versuche ich, mindestens eine Mahlzeit auszulassen. Ich steige so viele Treppen, wie es geht, und laufe und stemme einmal pro Woche Gewichte im Fitnessstudio. Zusammen könnte ich mir so, wenn ich Glück habe, noch einmal fünf Jahre obendrauf verschaffen.