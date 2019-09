Daniel Ziblatt, 47, ist Professor für Politische Wissenschaft an der Harvard University und zusammen mit Steve Levitsky Verfasser des Buchs "How Democracies Die" ("Wie Demokratien sterben"). Es wurde in 15 Sprachen übersetzt und stand auf den Bestsellerlisten von "New York Times" und SPIEGEL. Derzeit lebt Ziblatt in Berlin, wo er im Rahmen eines Forschungsaufenthalts an der "American Academy in Berlin" und am "Wissenschaftszentrum Berlin" arbeitet.





SPIEGEL: Professor Ziblatt, in Großbritannien herrscht Brexit-Chaos, in den USA regiert Donald Trump, viele Länder des Westens stecken in politischen Turbulenzen. Stirbt die Demokratie gerade vor unseren Augen?

Ziblatt: Noch nicht. Natürlich sind die USA und Großbritannien viel ältere Demokratien als zum Beispiel die Türkei oder Ungarn, also Länder, in denen der Zerfall der Demokratie weit fortgeschritten ist. Deshalb sollte man nicht unbedingt annehmen, dass es in den USA und in Großbritannien zu einer ähnlichen Entwicklung kommt. Je älter und traditionsreicher eine Demokratie ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie stirbt. Aber man sollte sich zugleich nichts vormachen: Das ist auch bei uns möglich. Wir sollten die Demokratie nicht als selbstverständlich betrachten.

SPIEGEL: Was ist das Hauptproblem?

Ziblatt: Wir sind in unbekanntem Gelände, insbesondere in den USA und in Großbritannien haben die politische Unsicherheit, die Dysfunktionalität und die Verrohung des politischen Stils ein beachtliches Ausmaß erreicht. Das kann gefährlich sein, das kann eine Abwärtsspirale auslösen, die sich schwer aufhalten lässt.