Hat Donald Trump Angst?

Es schien fast so, als würde der finnische Präsident Sauli Niinistö ahnen, was auf ihn zukommt. Als er am Mittwoch zusammen mit Donald Trump vor die Presse trat, erzählte er, dass er seinen Besuch in Washington auch dazu genutzt habe, einige Museen in der Hauptstadt zu besuchen, unter anderem das Museum für amerikanische Geschichte.

Es ist schon ungewöhnlich genug, dass ein Staatschef in Gegenwart des US-Präsidenten das Kulturprogramm erwähnt. Trump verbringt jede freie Minute auf dem Golfplatz, für Kultur hat er wenig übrig. Dann aber sagte der Finne einen Satz, den man nur als Kommentar zur prekären Lage der Vereinigten Staaten lesen konnte: "Sie haben hier eine großartige Demokratie", sagte Niinistö. "Halten Sie sie am Leben!"

Trump nutzte den Auftritt, um eine Hasstirade gegen die Demokraten abzufeuern, die gerade dabei sind, ein Impeachment-Verfahren gegen ihn einzuleiten. Er nannte Adam Schiff, der dem Geheimdienstausschuss im Repräsentantenhaus vorsitzt, einen Lügner und Verräter.