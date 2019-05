Am Abend des 15. April verletzte sich der US-Amerikaner Dominique Apollon bei dem Versuch, eine Packung Vanilleeis mit einem Löffelstiel zu öffnen, an dem kleinen Finger seiner rechten Hand. Die Wunde war nicht lang, aber tief. Apollon versorgte sie mit einem Pflaster des Herstellers Johnson & Johnson, transparente Klebefläche, weiße Wattierung in der Mitte. "Tolle Produkte", sagt Apollon am Telefon, "handelsüblich in den USA." Dominique Apollons Haut ist dunkel, sein Vater stammt aus Haiti. Das weiße Pflaster fiel an seinem Finger auf, weil der Kontrast zu seiner Hautfarbe so groß war.

Apollon sagt, er habe zunächst nicht weiter über das weiße Pflaster nachgedacht. Er ist 45 Jahre alt. Seit seiner Kindheit, sagt er, habe er Wunden immer mit Pflastern in dieser Farbe beklebt, weil die eben überall erhältlich seien. Pflaster seien doch immer schweinchenrosa oder weiß, "total normal".

Rassismus ist ja häufig leicht zu erkennen – etwa dann, wenn ein Schwarzer, nur weil er in einem teuren Auto