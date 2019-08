Es kommt nicht so oft vor, dass Heiko Maas die Parlamentarier im Auswärtigen Ausschuss mit seiner Anwesenheit beehrt. Doch als sich das Gremium am Mittwoch vor drei Wochen im kreisrunden Sitzungssaal zu einer Sondersitzung versammelt, erscheint der Minister. Es geht - wieder einmal - um die Grundsatzfrage deutscher Außenpolitik: um Deutschlands Verantwortung in der Welt.

Wenige Tage zuvor hat Großbritannien eine europäische Militärmission im Persischen Golf vorgeschlagen, um eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt zu sichern: die Straße von Hormus. Nun wollen die Abgeordneten die Position der Bundesregierung erfragen. Soll Deutschland sich beteiligen? Was könnte die Bundeswehr zu dem Einsatz beitragen? Und vor allem: Was will der Minister?

Eine gute Stunde lang steht Heiko Maas den rund 40 Abgeordneten Rede und Antwort. Doch als der Minister den Saal verlassen hat, herrscht Ratlosigkeit. Jeder hat etwas anderes verstanden.

Der grüne Außenpolitiker Jürgen Trittin nahm bei Maas eine ausgeprägte