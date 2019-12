Es sind Fotos, die perfekt zu einer Bananenrepublik passen. Auf gestochen scharfen Aufnahmen sind Taschen voll mit Bargeld zu sehen: bündelweise Hunderter und Fünfziger, mit Gummiringen zusammengehalten und offenkundig im Kofferraum eines Kraftfahrzeugs zwischengelagert.

Die Aufnahmen, die dem SPIEGEL und der "Süddeutschen Zeitung" zugespielt wurden, stammen nicht aus dem Drogenhändlermilieu, nicht aus dem Hinterland Kalabriens oder aus dem Kosovo. Sie entstanden mitten in Österreich und wurden, so steht es in Ermittlungsakten, angefertigt vom einstigen Leibwächter und Vertrauten Heinz-Christian Straches, des langjährigen Vorsitzenden der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ).

Zwei forensische Sachverständige haben im Auftrag von SPIEGEL und "Süddeutscher Zeitung" die Metadaten der Fotos überprüft, also auch die Positionsbestimmungen der mit Smartphones geknipsten Bilder. Demnach fanden die angeblichen Geldtransporte an mehreren Orten statt, die für derlei Transaktionen eher ungewöhnlich