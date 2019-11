Die Volksrepublik Polen ist im Herbst 1989 ein Land, in dem eine Revolution stattgefunden hat. Im Belvedere in Warschau residiert noch der kommunistische Präsident General Wojciech Jaruzelski, die Regierung aber wird von dem früheren Dissidenten Tadeusz Mazowiecki geführt. Polen ist das erste Ostblockland, in dem die Kommunisten ihr Machtmonopol aufgeben mussten.

Ein kleiner, rundlicher Mann mit Schnauzbart ist das Symbol dieser Revolution. Lech Wałęsa, Elektriker auf der Danziger Lenin-Werft, Chef der unabhängigen Gewerkschaft Solidarność, Friedensnobelpreisträger und ein Jahr später der erste frei gewählte Präsident seines Landes nach mehr als vier Jahrzehnten kommunistischer Diktatur.

Am Nachmittag des 9. November trifft Wałęsa im Regierungsgästehaus an der Parkowa-Straße Helmut Kohl. Der Kanzler ist am Mittag aus Bonn eingeflogen, ein lange vorbereiteter Staatsbesuch, den er mit "gemischten Gefühlen" antritt, wie sein Polenbeauftragter Horst Teltschik notiert. Tausende DDR-Bürger flüchten