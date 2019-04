In einem Satz, fast beiläufig, wird in Saša Stanišić' neuem Roman ein Nobelpreisträger geköpft. Ein Dichter, genau genommen, seine Statue, noch genauer. Aber wenn man das erzählen will, muss man eigentlich mit Višegrad anfangen, mit der Brücke über die Drina, mit Wasser und Leuchtmunition.

Die Drina fließt durch Montenegro, Bosnien und Serbien, der Nobelpreisträger Ivo Andrić hatte sie zum Gegenstand seines bekanntesten Romans gemacht, "Die Brücke über die Drina". Und so stand sein Denkmal nahe dieser Brücke in Višegrad. Es ist eine schöne osmanische Brücke, sie verbindet die beiden Ufer, pragmatisch und symbolisch. Kurz vor dem Ausbruch des Bosnienkriegs, 1992, schlug der bosnische Nationalist Murat Šabanović, ein Muslim, dem steinernen Nobelpreisträger den Kopf ab. "Andrić ist ethnisch schwer zu fassen. Fast wie ich", sagt Saša Stanišić. "Als die nationalen Strömungen aufkamen, wollten alle ihn vereinnahmen. Er sei serbischer Autor, bosnischer Autor, kroatischer Autor. Zu der Zeit tauchte