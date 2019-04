Barbara Kavemann, geb. 1949, ist Soziologin, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Sozialwissenschaftlichen Forschungsinstituts für Geschlechterfragen / FIVE in Freiburg und Honorarprofessorin an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin. Sie ist Mitglied der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs in Deutschland. Für ihr Engagement gegen die Gewalt an Frauen und Kindern wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Berliner Frauenpreis und dem Bundesverdienstkreuz.