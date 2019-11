Deutsche Rapper geben sich immer rätselhaftere Namen. Der Superstar Capital Bra rollt sein Zungen-R vielleicht auch deshalb tsunamigleich, um dem Missverständnis vorzubeugen, er könnte sich nach überdimensionierten Büstenhaltern benannt haben. Apache 207 eröffnet ein Assoziationsspektrum von Winnetou bis zum Kampfhubschrauber. Der Titel seines gerade mal 22 Minuten langen Debüts hingegen lautet schlicht "Platte". Vinyl und Hochhausgetto, vereint in edler Einfalt und stiller Größe.

Zwei Meter misst Volkan Yaman, so Apaches bürgerlicher Name. Er trägt eine schwarze Mähne, die prächtig im Wind der Prärie wehen könnte, beleuchtet vom Licht der goldenen Stunde: Fünf seiner Songs stehen derzeit in den Top Ten der Spotify-Charts. Seine Videos werden auf YouTube millionenfach geklickt. Der 22-Jährige ist im deutschen Mainstream-Hip-Hop ganz oben angekommen.

Vordergründig bietet er alles, was das Genre auszeichnet: Es geht um Autos und um viel Geld, um Bitches und um die eigene Mama. Erzählt im Slang,