Als die Grünen 1983 in den Bundestag einzogen, sprachen sie von "Altparteien", die sich in "Verfilzung und Korruption" verschlissen hätten. Aus heutiger Sicht ähnelt das den Aussagen der AfD. Der Historiker Jens Ivo Engels, 48, argumentiert, dass überzogene Korruptionsvorwürfe von Linken und Liberalen zum Aufstieg der Populisten beigetragen haben. Engels lehrt Neuere und Neueste Geschichte an der TU Darmstadt. Seine Thesen hat er als Buch veröffentlicht ("Alles nur gekauft? Korruption in der Bundesrepublik seit 1949").



SPIEGEL: Herr Professor Engels, Experten schätzen den Schaden durch Korruption in Deutschland auf jährlich über 100 Milliarden Euro. Die Nichtregierungsorganisation Transparency International (TI) warnt regelmäßig vor einem Anstieg der Korruption. Leben wir in einer Bananenrepublik?



Engels: Nein. Natürlich gibt es Fälle von Bestechlichkeit, aber wenn ich eine Baugenehmigung haben möchte, muss ich den Sachbearbeiter nicht heimlich in der Kneipe treffen. Und auch die