Das Menetekel steht an die Wand geschrieben: ein grauer Streifen auf gelblichem Hintergrund, ein bis zwei Handbreit Ton, in einem Kalksteinstollen nicht weit vom niederländischen Maastricht.

Dieser graue Streifen erzählt die Geschichte einer der schlimmsten Katastrophen, die den Planeten Erde je heimgesucht haben. Denn die Ablagerungen stammen aus jener Zeit, als 8500 Kilometer weiter westlich ein gigantischer Asteroid auf die Erde krachte. Die unvorstellbare Wucht des Einschlags ließ Abermillionen Tonnen schwefelhaltiges Gestein verdampfen - ein endzeitlicher Regen aus Schwefelsäure prasselte auf die Erde und versauerte die Ozeane. Mehr als 75 Prozent aller Arten weltweit wurden damals ausgerottet, darunter auch die Dinosaurier.

Was die Sache unheimlich macht: Der Blick, den das Sedimentgestein in dem niederländischen Stollen freigibt, öffnet sich nicht nur in Richtung auf eine viele Jahrmillionen zurückliegende Vergangenheit, sondern auch in Richtung Zukunft. Der Ökokollaps könnte sich