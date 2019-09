Von Marco Evers, Bartholomäus Grill, Laura Höflinger, Katrin Kuntz, Christopher Piltz, Marc Pitzke, Maximilian Popp, Mathieu von Rohr, Raphael Thelen

Omar Saleh steht auf einem Hügel am Ufer des Großen Zab, eines Zuflusses des Tigris, und blickt auf die Welt, wie sie in Zukunft sein könnte. Da vorn, er zeigt in Richtung Süden, fließt der Tigris, dahinter der Euphrat, die beiden mächtigen Zwillingsströme des Nahen Ostens. Eingeklemmt zwischen den Flüssen liegt Mesopotamien, jenes sagenumwobene Gebiet, dessen fruchtbares Land einst so viel Reichtum spendete, dass es eine der ersten menschlichen Zivilisationen hervorbrachte, mit Getreidespeichern, Schriftsprache, Städten – die Hängenden Gärten der Semiramis sollen hier geblüht haben. Im Zweistromland herrschte Überfluss.

Heute sieht Saleh, der Bauer, eine Dürrelandschaft, verbrannt von der Sonne. Eine Windhose wirbelt Staub übers Feld.

Später sitzt sein Vater Salem in Pluderhosen in einer bescheidenen Hütte, in der er Gäste empfängt, und schwärmt