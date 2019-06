Es geht wieder los. Auf den Jahrhundertsommer 2018 mit seinen Hitzewellen, Dürren und Waldbränden folgt jetzt in Deutschland und weiten Teilen Europas die Fortsetzung: noch ein Jahrhundertsommer, diesmal mit Saharaluft und sogar noch höheren Temperaturen.

Nach einem kühlen Mai wurde der Juni doch noch warm in Deutschland – und wie: Am Mittwoch stieg das Thermometer nahe Guben in Brandenburg auf 38,6 Grad Celsius. Zum ersten Mal seit Beginn der Messungen im Jahr 1881 wurde hierzulande solch ein Juniwert erreicht. Die durchschnittlichen Höchsttemperaturen für den Monat liegen bei 20 Grad.

Eine für die Saison ganz und gar außergewöhnliche Hitzewelle hat nahezu den halben Kontinent erfasst, von Portugal bis nach Polen. Madrid bereitete sich auf 42 Grad Celsius vor, "die Hölle kommt", twitterte eine spanische TV-Meteorologin. Mit bis zu 35,1 Grad wurde es im schweizerischen Tessin vielerorts heiß wie nie, Tschechien verzeichnete 38,9 Grad.

In Frankreich, wo teils 45 Grad Celsius erwartet wurden,