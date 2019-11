"Sonntagabend, das letzte Wochenende im Oktober. Ich komme gerade von einem Spiel in der Hamburger Landesliga nach Hause, stecke meine Klamotten in die Waschmaschine, als sich ein Video virusartig im Netz verbreitet. Es zeigt einen Spieler, der den Schiedsrichter mit der Faust niederstreckt, nachdem dieser die Gelb-Rote Karte gezückt hatte. Der 22-jährige Unparteiische bleibt bewusstlos liegen, ein Rettungshubschrauber fliegt ihn später in ein Krankenhaus. Das Duell zwischen dem FSV Münster (Hessen) und dem TV Semd ist zu diesem Zeitpunkt längst abgebrochen. Am selben Wochenende waren in Berlin alle Spiele in den unteren Amateurligen abgesagt, weil die Schiedsrichter des Berliner Fußball-Verbandes streikten - gegen die Gewalt auf Sportplätzen.



Alarmierende Überschriften sind es am nächsten Morgen, die ich nach dem schrecklichen Vorfall von Münster lese. Von Verrohung der Sitten ist die Rede, von schrumpfendem Respekt, Schiedsrichtern voller Angst. Kaum ein Medium verzichtet in