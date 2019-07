Ziel des illustren Grüppchens war das Jagdschloss Grunewald. Man verbrachte den Abend in ausgelassener Stimmung, tanzte, trank und kam sich ziemlich nah. Wie nah, das wurde nur wenige Stunden später klar. Denn ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin hatte offenbar Buch geführt: Schon am nächsten Morgen kursierten unter der Gesellschaft erste anonyme Briefe, die andeuteten, wie rasch die abendliche Party in eine Orgie abgedriftet war, bei der sich auch Männer untereinander befriedigten und Frauen Frauen liebten.

Ging es am Hof der Hohenzollern womöglich zu wie im Swingerclub? Hat die nach außen eher preußisch-spröde Hofkamarilla untereinander mit wechselnden Partnern fix mal ein bisschen Adrenalin abgebaut?