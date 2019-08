Musik: 1, Leibesübungen: 1, Kunst: 2, Geschichte: 2, Religion: 2. 13 Fächer insgesamt, Deutsch, Polnisch, Latein, am schwächsten war er offenbar in Mathematik gewesen: Note 4. Leon Schwarzbaum war 98, als er am 16. Juli dieses Abiturzeugnis entgegennahm.

"Leon Schwarzbaum hat die Prüfung bestanden", heißt es weiter. "Leon Schwarzbaum will Zahnmedizin studieren."

Leon Schwarzbaum sitzt auf der Couch in seinem Wohnzimmer in Berlin-Grunewald, trägt bei der Augusthitze einen Strickpulli und Turnschuhe und sagt, als müsse er das zur Sicherheit klarstellen: "Ich werde nicht Medizin studieren."

Er lächelt, als er das sagt, ein Sohn polnischer Juden, geboren 1921 in Hamburg-Altona. Er hat Auschwitz überlebt.

Er ging auf ein Gymnasium in Będzin, Südpolen, legte dort 1939 seine Reifeprüfung ab. Dann kam er ins Getto. Später in einen Viehwaggon.

"Ich ging ohne Abiturzeugnis durchs Leben", sagt er.