Es ist eine bitterkalte Januarnacht in der Moskauer Vorstadt Lyubertsy, als Pawel Stozko und Jewgenij Wojzechowskij aufgeben. Sie sitzen in ihrer Wohnung. Der Strom wurde ihnen abgestellt, das Internet auch. Vor ihrer Tür warten 15 Polizeibeamte. Sie hämmern gegen die Tür, rufen immer wieder, die Bewohner sollten öffnen und ihre Personalausweise zurückgeben. Stozko und Wojzechowskij haben mit Freunden telefoniert, mit ihren Eltern. Auch dort war die Polizei inzwischen. Beamte forderten Wojzechowskijs Mutter auf, ihren Sohn zur Vernunft zu bringen. Irgendwann in der Nacht, so erzählen sie es später, entschieden die beiden Männer, dass es enden sollte. Der Moskauer Vizepolizeichef war inzwischen dazugestoßen, da gaben sie den Beamten ihre Ausweise. Die waren ihr ganzer Stolz gewesen.

Dann beschlossen sie, ihre Heimat zu verlassen.

Als "erstes schwules Ehepaar Russlands" wurden Pawel Stozko und Jewgenij Wojzechowskij damals bezeichnet, im Januar 2018, kurz nach ihrer Trauung. Medien aus der ganzen Welt berichteten über sie, weil ihre Ehe so besonders war, so verwunderlich. Gleichgeschlechtliche Ehen sind in Russland verboten. Doch die beiden hatten es geschafft, das System auszutricksen. Bis zu dieser Nacht.

Stozko und Wojzechowskij, beide 29 Jahre alt, beide Mediziner, sitzen in einem Café im Zentrum der niederländischen Stadt Nimwegen. Die Männer kommen gerade von ihrem Sprachkurs. Ihr Niederländisch sei schon ganz gut, meinen sie. Sie klingen ruhig, fast schon routiniert, als sie von ihrer Flucht aus Russland und ihrem neuen Leben erzählen.