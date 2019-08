Sie hat sich selbst um dieses hohe Amt beworben. Peking hat es ihr übertragen. Es auszuüben muss zurzeit die Hölle sein.

Am Dienstagmorgen betritt Carrie Lam, 62, die Regierungschefin von Hongkong, den Garten vor ihrem Amtssitz. Sie trägt ein blaues Kostüm, der Oleander blüht, die Vögel zwitschern. Eine Oppositionsgruppe will ihr eine Petition gegen Polizeigewalt übergeben. Sie geht auf einen der Männer zu, er greift sofort nach ihrer Hand und lässt sie nicht mehr los. "Hongkong wird mit Lügen regiert!", ruft der Mann. "Korrupte Polizei!", skandieren die anderen. Leibwächter eilen herbei, um Lam loszureißen.

Sichtbar erschrocken kehrt sie in den klimatisierten Regierungssitz zurück, dort wartet bereits das Hongkonger Pressekorps. Die Journalisten bestürmen sie mit Fragen. Manche brüllen sie an, ohne auf Antworten zu warten: "Reden Sie nicht über 'die Polizei' und 'die Leute'. Was ist Ihre eigene Verantwortung?"

"Belehren Sie nicht die Reporter. Tun Sie Ihre Arbeit, und antworten Sie!"

