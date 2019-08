von Tim Bartz, Dinah Deckstein, Kristina Gnirke, Simon Hage, Nils Klawitter, Michael Sauga, Bernhard Zand

Edles Holz, schwarze Vitrinen, glänzende Metallkanten: Zum Start seiner ersten beiden Filialen in China hat sich Aldi Süd schick gemacht. Mit Berliner Bao, einer angeblich schmackhaften Kombination aus Wurst, Sauerkraut und chinesischer Dampfnudel, mit Weinen aus Bordeaux und Milch aus Australien eröffnete der deutsche Discounter im Juni seine Shops in Shanghai.

Aldi hofft auf gute Geschäfte mit der wohlhabend gewordenen Mittelschicht in der Volksrepublik. Deutsche Produkte sind in China begehrt, die Bundesrepublik zählt dort zu den zehn größten Lieferanten von Nahrungsmitteln und Getränken. Bislang verkaufte der Discounter seine Waren nur über einen Webshop, nun soll die Expansion in Läden gelingen.

In China macht nur Geschäfte, wer sich brav verhält. Das wissen auch die Aldi-Manager. Sie sprechen also nicht von Freiheit oder Demokratie, wenn sie nach der Lage in Hongkong gefragt werden,