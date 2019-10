Anfang 2018 reisen zwei junge Leute aus Hongkong für ein paar Tage nach Taiwan. Poon Hiu-wing, 19, und ihr Freund Chan Tong-kai, 20, arbeiten in derselben Firma, seit einem halben Jahr sind sie ein Paar. Ein stark retouchiertes Selfie auf einer Facebook-Seite zeigt einen Jungen und ein Mädchen wie aus einem Manga: große Augen, schmales Kinn, Kussmünder auf den Wangen. Sie wollen in Taipeh Valentinstag feiern.

In der Nacht zum 17. Februar kommt es zwischen den beiden zu einem tödlich endenden Streit. Seine Freundin, behauptet Chan später gegenüber der Polizei, habe ihn provoziert. Er schlägt ihren Kopf gegen die Wand des Hotelzimmers, sie landen auf dem Boden, er erwürgt sie und legt ihre Leiche am nächsten Morgen in einem Koffer am Stadtrand ab. Am Abend fliegt er nach Hongkong zurück, wo er mit der Geldkarte des Opfers mehrere Tausend Dollar abhebt. Gut drei Wochen später wird Poon Hiu-wings Leiche gefunden.

Dieses Verbrechen steht am Beginn einer Ereigniskette, welche die frühere britische