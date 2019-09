Dienstagnachmittag, 15 Uhr, die Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU treffen sich zur Fraktionssitzung. Der Bundesinnenminister fehlt – mal wieder. Horst Seehofer sei wohl "unpässlich", sagt Fraktionschef Ralph Brinkhaus, für viele klingt es sarkastisch.

Die Abgeordneten hätten viele Fragen an den Minister, zum Beispiel zu seinem jüngsten Vorschlag, von dem die meisten erst aus der Zeitung erfahren haben: Deutschland solle jeden vierten von NGO-Schiffen aus dem Mittelmeer geretteten Flüchtling aufnehmen. Seitdem fragen sich nicht wenige Abgeordnete: Wie sollen sie das bloß ihren Wählern erklären?

Brinkhaus fordert Seehofers Parlamentarischen Staatssekretär Stephan Mayer auf zu schildern, was der Minister denn so vorhabe in der Asylpolitik. Mayer steht auf und bittet zunächst um Verständnis, dass Seehofer wegen "wichtiger Termine" verhindert sei. Der Satz, so schildern es Teilnehmer, sorgt für bittere Heiterkeit.

Viele konservative Abgeordnete sind irritiert bis enttäuscht über Horst Seehofer,