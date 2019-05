Alan Duric ist ein Unternehmer, wie ihn sich der deutsche Wirtschaftsminister nur wünschen kann. Der dynamische Mann mit trendiger Brille und Turnschuhen gilt als einer der Pioniere der Internettelefonie. In den vergangenen Jahren haben Duric und seine Partner in der Schweiz und mitten in Berlin ein neues Start-up aufgebaut. Von ihrer Büroterrasse hoch über dem Hackeschen Markt in Mitte aus können die Macher der Kommunikations-App Wire weit über die Dächer der Stadt Richtung Regierungsviertel blicken.

Ihr Messengerdienst im minimalistischen Design kam 2014 auf den Markt, entwickelt wurde er maßgeblich im Jahr zuvor, in dem Edward Snowden mit seinen Enthüllungen über die weltweiten Spionageaktivitäten des US-Geheimdienstes NSA Furore machte. Man habe Wire entwickelt, um eine abhörsichere und benutzerfreundliche Alternative zu bieten, sagt Duric. Anders als bei Wettbewerbern wie WhatsApp oder Signal müssen Nutzer nicht einmal ihre Mobilnummer eingeben.

Mittlerweile hat Wire Anwender in aller