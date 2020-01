Es gehört zum Schicksal des gemeinen Beamten, dass er in seiner Arbeit blass bleibt. Erstens schiebt er seinen Dienst meist in einer tristen Amtsstube. Zweitens fällt das grelle Licht der Öffentlichkeit eher auf die Politiker, die Gesetze machen. Dem Beamten bleibt dann nur, sie brav auszuführen.

Man muss also schon ein ganz besonderer Beamter sein, wenn man in der "Bild"-Zeitung einen Spitznamen hat, der sich nach Superheld anhört: "Der Rominator". Dieter Romann, der Präsident der Bundespolizei, reist außerdem gern in den Irak oder Libanon, um persönlich geflüchtete Ausländer zum Wohle der Republik zurückzuholen und andere endlich mal loszuwerden. Je nachdem, was Romann für nötig hält, damit nicht nur das Gesetz, sondern auch die Gerechtigkeit siegt.

Romann kann sich nun auch noch über einen Gesetzentwurf für die Bundespolizei freuen. Denn das Papier, das dem SPIEGEL vorliegt, liest sich, als hätte der Chef der Behörde seinen persönlichen Wunschzettel im Innenministerium eingereicht – aus