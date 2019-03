Teltschik, 78, empfängt in seinem Landhaus in Rottach-Egern am Tegernsee, wenige Hundert Meter Luftlinie entfernt besitzt Michail Gorbatschows Tochter ein Anwesen. Teltschiks Kontakt zu dem großen Russen ist nie abgebrochen. Er war zwischen 1972 und 1990 wichtigster außenpolitischer Berater Helmut Kohls und nahm als Leiter der außenpolitischen Abteilung im Kanzleramt an den Verhandlungen zur deutschen Einheit teil. Von 1999 bis 2008 führte Teltschik die Münchner Sicherheitskonferenz. Am 21. März erscheint seine Fundamentalkritik der deutschen Russlandpolitik.

SPIEGEL: Herr Teltschik, Sie setzen sich seit Jahren für einen Ausgleich mit Russland ein. Woher rührt die Sympathie für den Ex-KGB-Mann Wladimir Putin?

Teltschik: Ich habe in der Politik die Erfahrung gemacht, dass es nicht um Sympathien geht, sondern um Interessen. Aber da Sie danach fragen: Ja, ich habe Putin als charmanten, aufgeschlossenen, offenen Gesprächspartner erlebt.

SPIEGEL: Woher kennen Sie ihn?

Teltschik: Wir trafen uns