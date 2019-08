Im Grunde mag ich alle Farben, nur Rosa nicht. Prinzessin Lillifee ist nicht mein Ding, Pippi Langstrumpf schon eher. Als mein Mann und ich vor fünf Jahren in unser neues Zuhause zogen und endlich einen Garten hatten, präsentierte der sich vor allem: rosa.

An der Terrasse standen beispielsweise Strauchrosen, üppig, gesund – und babyrosa. Eine alte Clematis, die Wilden Malven, Stockrosen, alle ganz prächtig – und mehr oder weniger rosafarben. Gleich am Hauseingang stehen vier große Hortensien, im hinteren Garten noch einmal fünf bestimmt 1,70 Meter hohe Pflanzen, sie blühten bilderbuchmäßig, genau, rosa bis pink.

Ich verschenkte die Strauchrosen an eine Freundin, die Rosa liebt, und legte ein neues Beet mit Rosen an, in Orange, meiner Lieblingsfarbe.

Was aber tun mit diesen sensationellen Hortensien?

Nur ganz kurz blitzte die Idee auf, sie auszubuddeln und stattdessen etwas anderes zu pflanzen. Dann beschäftigte ich mich mit Hortensien, recherchierte im Internet, sprach mit einem Gärtner