Es sei das wohl beste Smartphone der Welt, das Huawei-Manager Richard Yu am Donnerstag in Halle A6 der Münchner Messe präsentierte, da sind sich die Fachleute rasch einig. Ein Supergerät mit schnellem Prozessor und einzigartigem Bildschirm, mit hoch auflösenden Spitzenkameras, kürzeren Ladezeiten und einem eleganten Gehäuse. Es müsste, wenn die Zeiten normal wären für Huawei, ein Verkaufsschlager werden.

Doch dazu wird es wohl nicht kommen, und das ist für den chinesischen Konzern und für Yu, den Chef der Konsumentensparte, ein fast tragischer Moment. Ausgerechnet in dem Augenblick, in dem Huawei die Konkurrenz technologisch in den Schatten stellen könnte, wird sein neues Hightech-Highlight wohl zum Ladenhüter.

Da mag Yu in seinem etwas schwer verständlichen Englisch noch so sehr über den Konkurrenten Apple lästern, da mag in dem Mate 30 Pro genannten Gerät noch so tolle Hardware verbaut sein: Das Problem liegt in der Software. Ihr fehlt etwas, nämlich die beliebtesten vorinstallierten Google-Dienste,