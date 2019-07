Seinen ersten Auftrag nahm Ludwig Gramberg an, als er noch auf das Gymnasium ging. Schon als 18-Jähriger programmierte er Websites, für einen Sachbuchautor bastelte er einen professionellen Internetauftritt. Fünf Euro pro Stunde bekam er damals, kurz nach der Jahrtausendwende. Es war sein erstes Einkommen als Selbstständiger.

Heute ist Gramberg 36 Jahre alt. Als Ein-Mann-Unternehmer arbeitet er noch immer, nur dass sein Stundensatz sich vervielfacht hat. An seinem Schreibtisch in Potsdam entwickelt der Informatiker Onlineshops und betreut Websites mehrerer Unternehmen. Das Geschäft läuft gut, Gramberg ist zufrieden. Er schätzt die Freiheit der Selbstständigkeit, die Arbeit im Homeoffice und das Leben ohne Chefs. "Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen", sagt Gramberg. "Ich habe das immer so gewollt."

Doch die Große Koalition hat Solounternehmer wie ihn zum potenziellen Problemfall erklärt. In Zukunft will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) alle Selbstständigen verpflichten, für