Als mein Hund noch klein war, habe ich ihn quasi nie an die Leine genommen; Elmo folgte mir auch so auf Schritt und Tritt. Wenn ich mit ihm um den See spazieren ging, im Wald Slalom um Bäume lief, oder wenn ich sonntagmorgens Brötchen holen wollte – immer marschierte er zufrieden hinter mir her, schnüffelte mal hier und mal dort, und dann kam er zurück an meine Seite. Gefiel mir gut, dieses Bild: das Herrchen und sein Hund, souverän und frei.

Damit war allerdings Schluss, sobald ich Elmo vor dem Bäcker am Fahrradständer festband, damit er nicht doch abhaut, während ich im Laden meine Bestellung aufgebe. Dann kläffte er sich die Seele aus dem Leib. Zuerst dachte ich, er will nicht, dass ich ihn alleine lasse, aber er kläffte auch, wenn ich mich neben ihn hockte und versuchte zu beruhigen. Wie auch immer, die Verkäuferin schaute mich jedes Mal genervt an. Mir war das schrecklich peinlich. Zum Glück war in dem Moment, in dem ich Elmo die Leine wieder abnahm, sofort Ruhe.

Es gab eigentlich nur eine